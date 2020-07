Notizie Milan – C’è la data per l’inizio della nuova stagione

MILANO – Tuttosport ha riporta la data d’inizio della prossima stagione rossonera. Dopo la partita contro il Cagliari, infatti, il Milan chiuderà questa annata, per tornare poi in raduno a Milanello il 20 agosto. Poco più di tre settimane di vacanza per i calciatori, Pioli e il suo staff.

Il Milan è ancora in lotta per un posto nei giorni della prossima Europa League, ma l’ipotesi playoff per accedere alla competizione non è poi così remota. Questo scenario però metterebbe subito i rossoneri nelle condizioni di avere nuovamente un calendario fitto d’impegni. E lo stresso Pioli in conferenza stampa ne ha parlato, aggiungendo che lui e i calciatori si faranno trovare pronti.

