Notizie Milan – C’è la data per il rinnovo di Ibrahimovic

MILANO – La Gazzetta dello Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione legata al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Secondo la fonte infatti la fumata bianca arriverà a ferragosto, un motivo in più per festeggiare, per i tifosi rossoneri. Il contratto dello svedese sarà basato ovviamente su una parte fissa, più bonus legati ad obiettivi di squadra e individuali. Ci sarà poi la parte relativa al raggiungimento di un posto nella prossima Champions League e all’europa League. Ormai la strada è in discesa, sembra essere questioni di giorni. Ibrahimovic continuerà con il Milan. Ma non è ancora tutto. Maldini è pronto a sbloccare il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

