Notizie Milan – C’è il sì di Todibo: le ultime

MILANO – Entra nel vivo la trattativa fra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo. I due club stanno continuando a parlare del giovane difensore francese, al fine di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in questione . Il nodo principale è legato alla formula dell’operazione: i catalani sarebbero disposti a cedere Todibo soltanto se venisse inserito nell’affare il diritto di riacquisto. Intanto, stando a ciò che riporta calciomercato.com, il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità per il trasferimento a Milano.