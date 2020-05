Notizie Milan – C’è il gradimento di Boga: ora si tratta col Sassuolo

MILANO – Il Milan aumenta il pressing per Jeremie Boga. L’attaccante esterno ivoriano, in forza al Sassuolo, è stato individuato da Gazidis come il profilo ideale per rafforzare le corsie laterali del reparto offensivo: rapido, capace di saltare l’uomo e in grado anche di fare gol. In questa stagione è stato indubbiamente uno dei migliori giocatori della Serie A per rendimento.

GRADIMENTO – Stando a ciò che riferisce SportMediaset, il Milan avrebbe già incassato il “sì” di Boga, il quale sarebbe molto affascinato dall’idea di vestire la maglia rossonera e giocare a San Siro. Il Sassuolo, dal canto suo, chiede 20-22 milioni di euro per privarsene.

CHELSEA – Lo scoglio maggiore da superare per il Milan è il Chelsea. Il club inglese, che ha ceduto Boga al Sassuolo, gode del diritto di riacquisto per una cifra intorno ai 16 milioni. Stando però alle ultime indiscrezioni, il patron Roman Abramovich non sembra intenzionato a sborsare questa cifra per Boga: se così fosse, il Milan avrebbe la strada spianata.

