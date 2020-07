Notizie Milan – Carnevali, Ad. Sassuolo: “Boga? Qualcuno lo ha chiesto”

MILANO – Jeremie Boga continua ad essere al centro delle indiscrezioni di mercato, in vista della prossima finestra estiva. L’attaccante del Sassuolo ha riscosso l’interesse di diversi club di Seria, come Milan e Napoli. Ma se i partenopei sembrano aver virato su Everton del Gremio , in quel ruolo. I rossoneri, invece, continuano ad osservare da vicino al situazione dell’ivoriano. Proprio sul futuro del calciatore si è espresso Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, club che proprietario del cartellino del giocatore. Ecco cosa ha detto:

«Qualche società si è fatta avanti per Boga, ma non mi chiedete di fare nomi. Il calciatore ha mercato, ma è prematuro parlarne ora. Se partirà? come per Berardi spero che prevalga la voglia di continuare insieme. Locatelli? Per il momento non ce l’hanno chiesto, non mi faccio ingannare dal mese di luglio, adesso c’è solo da giocare».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live