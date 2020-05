Notizie Milan – Capello: “Un tecnico straniero è sempre un rischio in Italia”

MILANO – Sulle colonne di Tuttosport, Fabio Capello ha espresso il suo punto di vista sul possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Ecco che ha detto l’ex storico allenatore del Milan.

: «Il Milan deve fare molta attenzione, un allenatore straniero in Italia è sempre un rischio. I dirigenti dovranno essere molto bravi, perché non si può più giocare con il fuoco, soprattutto nel caso dei tifosi. Negli anni sono stati commessi tanti errori e questo non penso verrà ancora tollerato».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live