Notizie Milan – Capello: “Si rischia di perdere altri anni, ripartendo da zero”

MILANO – Fabio Capello, ex tecnico del Milan, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sui rossoneri. Ecco che cosa ha detto:

«Parlando del Milan il rischio è legato al ripartire da zero. In questo modo si posso no perdere altri anni. Questo lo dico con tutto il rispetto verso i miei colleghi e Rangnick, che ha anche delle idee. Credo che gli attuali dirigenti e l’attuale allenatore saprebbero esattamente dove mettere le mani, in questo modo puoi fare subito il salto di qualità. Pioli sta facendo un lavoro straordinario, è stato chiamato in momento difficile. Ha dimostrato grande intelligenza, non solo tecnica e tattica ma anche di gestione. Ha tirato fuori il meglio dai suoi uomini, valorizzandoli. Ora si vede il gruppo e ha dato una compattezza la squadra sembrava aver perso. E per chi gestisce un qualsiasi gruppo di persone è una dote fondamentale. Maldini? Paolo è cresciuto con me, nella Primavera del Milan. Lo conosco bene, ha personalità, ma sa stare al suo posto. Con un ruolo ben definito può dire la sua e una figura simile merita rispetto. Per l’ideale è un ruolo operativo e non di rappresentanza».

