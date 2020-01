Notizie Milan – Capello: “Paquetà deve trovare una posizione consona”

MILANO – Fabio Capello, ex allenatore del Milan che con il diavolo ha vinto 4 campionati, 3 Supercoppe Italiane, una champions League e una Supercoppa Europea, ha parlato di Lucas Paquetà ai microfoni di Sky Sport.

: «A me Paquetà piace molto. L’anno scorso, appena arrivato in Italia, mi ha impressionato molto. Parliamo di un giocatore che ha visione di gioco e grande qualità Certo, ogni tanto eccede e si concede giocate inutili. Adesso sta soffrendo perchè non riesce a trovare la giusta collocazione in campo, deve trovare una posizione consona alle sue caratteristiche».