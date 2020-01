Notizie Milan – Capello: “Bernardeschi è un esterno”

MILANO – Il Milan sembra iniziare a pensare alla possibilità di prelevare Bernardeschi dalla Juventus. L’ex Fiorentina ha stentato in questa stagione bianconera e una sua partenza non è da escludere. Fabio Capello, ex allenatore del Diavolo oggi opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni del canale satellitare e ha parlato proprio del giocatore della vecchia Signora. Ecco le sue parole.

: «Credo che Bernardeschi possa fare solo l’esterno. Nel senso che in quella posizione ha reso di più, rispetto agli altri ruoli dove ha giocato in questa stagione. In quella zona diventa davvero pericoloso, è un calciatore di gamba, ha piede e sa tirare in porta».