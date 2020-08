Notizie Milan – Cambia obiettivo in difesa per i rossoneri?

MILANO – Sulla lista dei candidati a rimpolpare il reparto difensivo rossonero c’è anche Nikola Maksimovic. Non c’è soltanto il Milan però sulle tracce del calciatore. Le squadre interessate non mancano: il giocatore piace a Fiorentina, Roma, Milan ed Everton.

Il nome del calciatore del Napoli spunta dopo le tante difficoltà incontrate dal Milan per arrivare all’altro serbo, Nikola Milenkovic della Fiorentina. La squadra viola per il suo giocatore chiede non meno di 40 milioni di euro, cifra altissima e tutti i tentativi del Diavolo, per far abbassare il prezzo, non sono andati a buon fine, fino ad ora.

