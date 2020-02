Notizie Milan – Camavinga, fissato il prezzo del cartellino

MILANO – Eduardo Camavinga continua ad essere nei pensieri del Milan. Il giovanissimo centrocampista del Rennes ha stregato il diavolo, così ha estimatori anche tra i più importanti top club europei: Real Madrid, Arsenal e Borussia Dortmund, solo per citarne alcuni. Strappare il calciatore alla squadra francese non sarà impresa semplice, quest’estate. Vista anche la foltissima concorrenza: prestazione e la giovanissima età, soltanto diciassette anni, hanno fatto stropicciare gli occhi ai talent scout di molte squadre. Secondo Fichajes.com, il Rennes chiederebbe intorno ai 60 milioni di euro per il cartellino del nazionale Under-21 francese. Una cifra altissima che soltanto pochissime squadre riuscirebbero a garantire, a queste condizioni soltanto le Merengues potrebbero spuntarla, con buona pace dei rossoneri.

