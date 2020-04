Notizie Milan – Camavinga, c’è anche il Borussia Dormund

MILANO – La stella francese, il 17enne Eduardo Camavinga, ha attirato l’attenzioni di molti club di primissimo livello. Il calciatore, già nel giro dell’Under 21 transalpina, ha disputato, finora una stagione di primissimo livello in Ligue 1 e in Europa League, con il Rennes. Il Milan ci aveva pensato durante l’ultima sessione di mercato invernale, ma è stato costretto a passare la mano. Viste la richieste della squadra francese, il club proprietario del cartellino del centrocampista: 50 milioni di euro. Camavinga, piace molto al Real Madrid, al Barcellona e a diversi club di Premier League e secondo quanto riportato da Le10Sport anche al Borussia Dortmund, società che non avrebbero problemi a esaudire le richieste del Rennes.