Notizie Milan – Calhanoglu vuole restare rossonero

MILANO – Il Milan del futuro potrebbe ripartire da Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco, infatti, potrebbe ricoprire un ruolo da assoluto protagonista nella squadra del prossimo anno, soprattutto se su la panchina rossonera sederà Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco conosce molto bene il numero dieci del Diavolo, tanto che avrebbe voluto portarlo al suo Lipsia, nell’ultima sessione estiva di mercato. All’epoca l’operazione non andò in porto, soprattutto perché il club meneghino puntava molto sull’ex Bayer Leverkusen. Fiducia che potrebbe iniziare a vacillare, visto il rendimento di questa stagione e il contratto del giocatore in scadenza nel 2021.

Il bivio

Il Milan e Calhanoglu sono attualmente a un bivio, soprattutto per la questione legata alla scadenza dell’accordo tra società e calciatore. I rossoneri non vogliono assolutamente correre il rischio di perdere a parametro il numero dieci, ma il tetto agli ingaggi, voluto da Gazidis, può complicare l’operazione di rinnovo. In questa situazione iniziano ad insinuarsi le prime voci di mercato: la Roma aveva provato a prenderlo in inverno, proponendo uno scambio con Perotti, senza riuscire a portarlo a Trigoria. Non è da escludere, però, un ritorno di fiamma dei giallorossi in estate, magari con Florenzi al posto di Perotti. Anche il Napoli sembra interessato all’ex Bayer Leverkusen, chissà che non possa rientrare all’interno dell’offerta per Milik.

La decisione di Calhanoglu

In questa faccenda chi sembra avere le idee più chiare è senza ombra di dubbio lo stesso calciatore. Calhanoglu, come è già accaduto in inverno quando rifiutò il corteggiamento del Fenerbahçe, vuole restare in rossonero. La sua priorità è il Milan e lo avrebbe già fatto presente al suo entourage, soprattutto se davvero Ralf Rangnick guiderà il club nel prossimo futuro. L’intenzione quindi è quella di rinnovare con il club meneghino, anche se attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, il tetto massimo previsto dalla Salary cup rossonera. L’impressione è che comunque non si arriverà a una soluzione prima dell’annuncio della nuova guida tecnica.

