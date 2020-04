Notizie Milan – Calhanoglu verso il rinnovo, con la “benedizione” di Rangnick

MILANO – Hakan Calhanoglu e il Milan, ancora insieme. Il giocatore turco sembra essere uno dei pochi elementi dell’organico rossonero sicuro della conferma per la prossima stagione. Il numero 10 ha il contratto in scadenza nel 2021, ma ha tutta l’intenzione di trovare un accordo col club per rinnovare. Il Milan, dal canto suo, è determinato a prolungare l’accordo non solo per evitare il rischio di perdere Calhanoglu e parametro zero, ma anche perché il classe ’93 gode della stima di Ralf Rangnick, il quale ha avuto modo di apprezzarlo quando militava nel Bayer Leverkusen, prima di approdare al Milan. Certo, l’esperienza di Hakan all’ombra del Duomo, cominciata nell’estate del 2017, non è stata esaltante, ma il turco ha dato sempre l’impressione di avere delle grandi qualità, seppur spesso inespresse. Proprio su quelle qualità vuole continuare a puntare il Milan, con la “benedizione” di Rangnick.

