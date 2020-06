Notizie Milan – Calhanoglu: “Un giorno sarò come Hagi”

MILANO – Hakan Calhanoglu è tornato a parlare del suo futuro e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto il numero dieci del Milan, ai microfoni di BeIn Sports.

: «Il Galatasaray? È la mia squadra del cuore, una passione che mi ha attaccato mio padre, la mia famiglia. Sono un tifoso della squadra turca. Hagi? Un giorno spero di essere come lui, indossare la maglia numero dieci di un club glorioso come il Galatasaray, sarebbe speciale. Ibra? non è un nuovo calciatore del Milan, lui è uno dei più forti al mondo, la nostra stella. Da quando è arrivato ci ha aiutato moltissimo, sotto tutti gli aspetti. Esperienza, ambizione, mentalità le ha messe a disposizione del club dentro e fori dal campo. Quello che raccontano su di lui è sbagliato, è molto disponibile e simpatica, ama scherzare. Chi tifa in Turchia? Tra i colori della squadra c’è il giallo. Domani mi dirà “Hai detto il giallo”. Non posso fornire ulteriori dettagli».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live