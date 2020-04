Notizie Milan – Calhanoglu, tra conferma e mercato

MILANO – Il destino di Calhanoglu è davvero un’incognita. Il turco, nel caso in cui Ralf Rangnick diventasse il nuovo allenatore del Milan, assumerebbe un ruolo da protagonista nella prossima stagione, almeno secondo le intenzioni del tecnico tedesco. le voci di mercato su suo conto però non mancano. Il numero dieci rossoneri, infatti, può contare diversi estimatori, in Italia e all’estero. Non è un mistero che il Lipsia, squadra dove lavora attualmente Rangnick, lo avesse cercato nella scorsa finestra di mercato estiva. Così come la Roma aveva provato a prenderlo in inverno, proponendo uno scambio con Perotti. Adesso le ultime indiscrezioni riportano anche l’interesse del Napoli, chissà se Calhanoglu alla fine non sarà utilizzato come pedina di scambio (più conguaglio economico) per arrivare a Milik. O magari Tornare a parlane con la Roma, per portare a Milanello il rientrante Florenzi.

