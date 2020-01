Notizie Milan – Calhanoglu all’Arsenal potrebbe sbloccarsi a fine mercato

MILANO – Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni di mercato sul Milan. Al centro delle voci c’è Hakan Calhanoglu, giocatore turco del Diavolo. Il Numero dieci rossonero potrebbe continuare la sua carriera in premier League, con l’Arsenal interessato al calciatore. La trattativa, però, attualmente è bloccata, dato che i Gunners sono concentrati sulle operazioni in altre zone del campo, la squadra di Arteta è molto vicina a Kurzawa del PSG. Anche il Milan ha altre priorità, per il momento. Soprattuto per quanto concerne il mercato in uscita, con Suso, Piatek e Paquetà con le valige in mano. Il possibile approdo di calhanoglu all’Arsenal potrebbe arrivare verso la fine del mercato, quando la situazione per entrambe le squadre sarà più chiara.