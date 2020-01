Notizie Milan – Caldara può partire in prestito se arriva Todibo

MILANO – In queste ore il Milan sta provando a chiudere l’affare col Barcellona, per portare Jean Clair Todibo all’ombra della Madonnina. L’arrivo del giovane francese, sempre più probabile, potrebbe comportare una cessione in difesa. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara è seriamente candidato a partire in prestito. L’ex atalantino non ha mai giocato in questa stagione e, con l’acquisto di Todibo, difficilmente inizierebbe a trovare spazio. Per lui si prospetta quindi la possibilità di partire in prestito, ma occorre ancora capire le intenzioni del giocatore che, dal canto suo, potrebbe puntare i piedi per giocarsi le sue carte con la maglia rossonera.