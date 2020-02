Notizie Milan – Calcoen: “Sorprendente il trasferimento di Saelemaekers”

MILANO – Pieter-Jan Calcoen, giornalista sportivo, ha parlato del trasferimento, nella sessione invernale di mercato, di Saelemaekers dall’Anderlecht al Milan. Ecco le sue parole.

: «Il trasferimento di Saelemaekers, dall’Anderlecht al Milan è stata una vera sorpresa. Non è mai stato visto, come uno dei migliori talenti della squadra belga. Attualmente penso che resterà in rossonero anche a fine stagione, escludo un suo ritorno ai biancomalva. Ha fatto il suo esordio in Serie A domenica scorsa, ha giocato come terzino, può farlo perché è un’ ala offensiva, ma è anche molto duttile. Tecnicamente è molto bravo, possiede un buon ritmo. Inoltre stiamo parlando di un giocatore che caratterialmente non si arrende mai».