Notizie Milan – Calciomercato: l’offerta del Chelsea per Thiago Silva

MILANO – Non sarà più il capitano del PSG Thiago Silva, ma potrebbe continuare a giocare nel Chelsea. Questo è quanto riporta il portale Footmercato che ha anche rivelato quale dovrebbe essere l’offerta dei Blues per l’ex difensore del Milan. 10 milioni di euro per una sola stagione. Una proposta che dovrebbe aver sbaragliato anche la concorrenza della Fiorentina e le altre squadre interessate a lui, si parlava anche si un possibile ritorno in rossonero. Un’offerta ricca, a cui difficilmente il calciatore riuscirà a dire di no. Nelle prossime ore è attesa una risposta, ma tutto fa pensare che l’ex Milan sia omari pronto ad iniziare la sua nuova avventura agli ordini di mister Lampard.