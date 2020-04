Notizie Milan – Calabria, il suo futuro potrebbe essere in Serie A

MILANO – Il futuro di Davide Calabria continua ad essere avvolto dall’incertezza. Il terzino scuola Milan, durante la prossima sessione estiva di mercato, potrebbe cambiare maglia. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, con il direttore sportivo del club Viola, Pradè, suo grande estimatore. l’operazione, però, è legata al futuro del dirigente stesso, dato che potrebbe salutare la società Gigliata in estate. Quella attuale non è la miglior stagione vissuta da Calabria, molto spesso è finito in panchina, con Andrea Conti che è riuscito a scalare le gerarchie di Pioli, diventando il terzino destro titolare del Diavolo. Si era parlato di una sua partenza, direzione Siviglia, anche in inverno.

