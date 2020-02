Notizie Milan – Calabria, contro il Torino, raggiungerà un record

MILANO – Lunedì sera partirà di nuovo titolare, Davide Calabria contro il Torino verrà schierato nuovamente nell’undici di partenza del Milan, dopo il match di Coppa Italia contro la Juventus. Il terzino scuola rossonera prenderà il posto di Andrea Conti, squalificato anche in campionato, e raggiungerà così il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Diavolo. Un bel risultato per chi, come lui, gioca con la maglia della squadra del cuore. Nonostante però Alexis Saelemaekers, si stia giocando le sue carte per un posto nell’undici titolare, sembra quasi scontata, per Calabria, la gioia del raggiungimento di questo traguardo .

