Notizie Milan – Cagni: “Ibra, Donnarumma e Calha i profili da cui ripartire”

MILANO – Ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica sportiva, è intervenuto Gigi Cagni. L’allenatore ha risposto a diverse domande, tra cui quella sulla stagione del Milan. Ecco le sue parole:

«Ibra, Donnarumma e Calhanoglu sono stati determinanti in questa stagione per il Milan. Se si vuole costruire qualcosa d’importante i rossoneri devono ripartire da loro. Discorso diverso per Romagnoli, che ha grandi doti, ma deve tirare fuori il carattere, perché così non va. Invece Donnarumma nonostante la giovanissima età comanda già la difesa come un veterano. Gli altri due? Beh loro ne hanno di personalità e di certo non è che puoi farne a meno».

