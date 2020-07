Notizie Milan – Bucciantini: “Pioli? Stanno facendo come con Gattuso”

MILANO – Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, giornalista sportivo e scrittore, ha espresso il suo punto di vista sul Milan. Ai microfoni di Marte Sport Live, è intervenuto su Stefano Pioli e il suo futuro in rossonero, facendo dei paragoni con la gestione Gattuso e su come andò a finire:

«Credo che il Milan rimpianga Gattuso e di questo ne sono certo perché i primi ad accorgersi le critiche all’attuale allenatore del Napoli furono sbagliate, sono stati i tifosi rossoneri. Guardano poi quello che sta succedendo con Pioli, penso che il Milan non abbia imparato dai suoi errori. Come con Boban, che dopo sei mesi è stato mandato via. Così come non si sa quale sarà il futuro di Maldini. Gli allenatori bravi in questi ultimi anni hanno mascherato alcune lacune del Milan. Certo non avevano questo gioco che ti faceva pensare alla grande squadra, ma hanno fatto più di quanto non si potesse. Le delusioni hanno inciso perché non hanno fatto analizzare bene il presente, puntando tutto sulla voglia di futuro, Nascondi la delusione chiamando sempre la novità: sicuri che sia la scelta giusto? Gattuso aveva ragione su tutto, nella sua analisi della squadra Milan».

