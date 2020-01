Notizie Milan – Bucchioni: “Ibra ha riportato autostima”

MILANO – Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, ed ha espresso il suo pensiero sul momento che sta vivendo il Milan e sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole.

: «Il Milan è un squadra davvero strana. Non sto dicendo che è scarsa come spesso viene descritta, ma non è nemmeno così straordinaria. Adesso vive un momento particolare, il ritorno di Ibra ha portato in dote l’autostima persa e nel corso della stagione si era vista questa mancanza. Hanno ripreso la zona Europa e non è poco, vista la situazione di classifica fino a qualche giorno fa».