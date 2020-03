Notizie Milan – Brutto infortunio per l’ex obiettivo Torreira

MILANO – La diagnosi è uno di quelle che un calciatore non vorrebbe mai sentire. Lucas Torreira, uno dei grandi obiettivi del Milan nelle ultime sessioni di mercato, ha riportato la frattura alla caviglia destra, come comunicato dall’Arsenal sul suo sito ufficiale. Il brutto infortunio è avvenuto durante un match di FA Cup contro il Portsmouth, lunedì scorso. L’entità del recupero è ancora ignota, ma il rischio è che si possa trattare di un lungo stop, che potrebbe fargli saltare anche la prossima edizione della Copa America, con il suo Uruguay. Un’annata davvero sfortunata per il centrocampista, che era tornato a giocare con continuità e nel suo ruolo preferito dopo l’arrivo di Arteta In panchina, il tecnico spagnolo è subentrato a Emery, nel corso di questa stagione.

