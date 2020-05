Notizie Milan – Brocchi: “Theo Hernadez ha dimostrato le sue potenzialità”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Cristian Brocchi ha concesso una lunga intervista a Radio Marca. Tra i temi toccati dall’ex calciatore e allenatore del Milan, oggi tecnico del Monza, c’à stato anche Theo Hernandez. Ecco le sue parole sul terzino rossonero.

: «Per me è un giocatore fortissimo, magari a Madrid non è riuscito a dimostrare il suo potenziale a causa di qualche errore, ma stiamo parlando di un ragazzo giovane e a quell’età è normale commetterne. Come è arrivato al Milan, però, ha messo in mostra le due doti, penso che l’opportunità di giocare in Italia gli abbia dato qualcosa d’importante. Ha dimostrato di avere un motore che gli permette di andare al doppio degli altri calciatori, ha messo a segno reti importanti. Mi sta piacendo davvero molto».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live