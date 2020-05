Notizie Milan – Brescianini si allena con la prima squadra

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi. In piccoli gruppi e in diversi turni, durante l’arco della giornata, in rispetto delle norme sul Coronavirus. Nella giornata odierna il giovane Marco Brescianini si è potuto misurare con i giocatori della Prima Squadra. Una grandissima opportunità per il calciatore della primavera rossonera, allenata da Federico Giunti. L’obiettivo è quello di riuscire a mettersi in mostra, in modo da poter tornare utile, se si tornasse a giocare il campionato. Un po’ come è accaduto a Matteo Gabbia, notato da mister Pioli in allenamento e lanciato al fianco di Romagnoli, in Serie A.

