Notizie Milan – Brescia e Verona per capire se questo Diavolo è maturo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan archivia la pratica Udinese, dopo una partita dal finale thriller, per 3 a 2 grazie al goal di Rebic, realizzato al 93′. I rossoneri ottengono così la terza vittoria di fila, tra campionato e Coppa Italia, dopo i match con il Cagliari e la SPAL. Pioli ieri ha dichiarato, in conferenza stampa, che adesso la sua squadra ha raggiunto anche la consapevolezza del goal, ma che bisogna continuare su questa strada, per non gettare al vento tutto il lavoro fatto. Proprio i prossimi impegni del Diavolo, Brescia e Hellas Verona, diranno quanto questo Milan sia maturato. Quanto le ambizioni europee siano giustificate per un gruppo che sembrava allo sbando più totale, dopo il disastro di Bergamo. L’impressione generale è quella legata ai pochi treni, ormai, rimasti a disposizione. Sarà cruciale anche il match di Coppa Italia, contro il Torino, perchè arrivare fino in fondo alla competizione potrebbe regalare al Diavolo la gioia della qualificazione alla prossima Europa League. I ragazzi di Pioli sembrano che siano riusciti, finalmente, a rialzare la testa, dopo aver toccato il fondo con l’Atalanta. Ora però serve continuità per dimostrare che questo Milan sia finalmente maturato.