Notizie Milan – Brambrati: “Il lavoro di Gattuso buttato alle ortiche”

MILANO – Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato del mercato dei rossoneri e di Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan. Ecco cosa ha detto.

: «Ho visto il Milan a Cagliari, penso che pIoli dovrebbe studiare un modulo per far giocare insieme Piatek e Ibrahimovic. Oggi tutti incensano il ritorno dello svedese e il colpo realizzato dalla dirigenza, ma Quando Gattuso era ancora sulla panchina rossonera, negli ultimi colloqui avuti con il Milan prima di salutare tutti e andare via, aveva chiesto proprio Ibrahimovic e Ribery. In quell’occasione gli risposero di no. Oggi tutto il lavoro che aveva fatto è stato buttato alle ortiche».