Notizie Milan – Brambati: “Per fare un salto in avanti Pioli non va bene”

MILANO – Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, del futuro di Pioli e della panchina rossonera. Ecco le sue parole.

: «Il futuro di Pioli al Milan è un’incognita. Prima di tutto bisogna capire che progetti hanno i rossoneri per l’estate. Se si vuole fare un salto in avanti, cosa che non è avvenuta nemmeno quest’anno, oppure se si vuole fare come in questa stagione e in quelle passate. Se si vuole arrivare a lottare la Champions o di più, allora bisogna fare come ha fatto l’Inter con Conte. Pioli non va bene per un progetto simile, io sceglierei Gasperini, mi sembra un’ottimo profilo. Non si può ripartire da Ibrahimovic, ma dall’allenatore».