Notizie Milan – Braida: “Rangnick adatto per un certo tipo di progetto”

MILANO – Ariedo Braida, storico ex dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, all’interno del programma radiofonico sportivo Maracanà e ha parlato della situazione legata ai rossoneri e al possibile arrivo di Ralf Rangnick. Ecco le sue parole.

: «Non parlo delle situazioni inerenti al Milan, Posso dire però che Rangnick, secondo me, è un profilo di tutto rispetto. E’ un innovatore, come Sacchi, e ama lavorare con i giovani. Se il tuo progetto sposa questa linea, allora la sua è una figura adatta a questo tipo di lavoro. Sopratutto se devi sapere fare trading con i giovani calciatori, per poi investire. Se invece la tua idea è quella di vincere, allora serve altro. Sono due progetti differenti».

