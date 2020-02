Notizie Milan – Braglia: “Aver fatto giocare più portieri è positivo”

MILANO – Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, si è espresso sulla particolare statistica che riguarda i portieri utilizzati dai rossoneri in questa stagione: 4 nelle diverse competizioni. Ecco le sue parole.

: «I tempi sono cambiati. Prima il portiere era un ruolo particolare, perché c’era il titolare e poi la riserva che giocava quando il numero uno non poteva. Quella del Milan è una statistica particolare e secondo me aver fatto giocare quattro estremi difensori differenti è positivo. Fino a quando c’era Reina lui era il titolare della Coppa Italia e Donnarumma, invece, giocava in campionato. Adesso con begovic potrebbe essere differente, perché bisogna vederlo azione, probabilmente giocherà titolare con il Genoa. Sono surioso di vederlo in azione».

