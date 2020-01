Notizie Milan – Borini all’Hellas Verona, tutto definito

MILANO – Fabio Borini sarà un nuovo giocatore dell’Hellas Verona a meno di stravolgimenti, imprevisti, dell’ultimo minuto. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbero stati definiti gli ultimi dettagli tra le due società. Gli scaligeri prenderanno il calciatore in prestito fino al termine della stagione, per poi sedersi al tavolo, in estate, per cercare un nuovo accordo con i rossoneri. I gialloblù hanno battuto la concorrenza di entrambe le due squadre di Genova, con la Sampdoria stacca dal Genoa. I rossoblù sembravano la squadra più accreditata nella corsa al calciatore, ma la società di Setti ha battuto la concorrenza. Convincendo il calciatore a sposare la causa dell’Hellas Verona.