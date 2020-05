Notizie Milan – Bonaventura vuole salutare in bellezza

MILANO – Jack Bonaventura saluterà il Milan al termine di questa stagione. Il centrocampista infatti ha il contratto in scadenza con i rossoneri, ma il Diavolo ha deciso di rinnovare il rapporto di lavoro con l’ex Atalanta e dopo sei anni, quindi, sarà Addio.

Le tante partite ravvicinate, però, potrebbero regalare a Bonaventura lo spazio che nel corso degli ultimi mesi (quando il campionato non stato sospeso) aveva perso. Finendo ai margini dello scacchiere tattico di mister Pioli. Il calendario fitto darà al centrocampista, forse, la possibilità di chiudere in bellezza la sua avventura con il Milan.

