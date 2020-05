Notizie Milan – Bonaventura troppo caro per l’Atalanta

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Giacomo Bonaventura è più distante dalla sua Atalanta. Il calciatore del Milan resta in scadenza con il club rossonero e con ogni probabilità in estate partirà a parametro zero. I nerazzurri sono intenzioni a riaccogliere il calciatore, la sua carriera da professionista è iniziata con la maglia della Dea, ma le richieste del suo agente sono state giudicate troppo alte. 3 milioni di euro a stagione, questa è la richiesta di Mino Raiola, per il suo assistito. Una cifra che ha spaventato Percassi e che potrebbe spalancare le porte ad altre squadre. Il procuratore ha offerto il centrocampista alla Roma e i contatti tra le parti continuano.

