Notizie Milan – Bonaventura, l’Atalanta prende tempo

MILANO – Come riportato da il Corriere di Bergamo, La trattativa tra l’Atalanta e Jack Bonaventura è attualmente ferma. La causa è legata all’emergenza Coronavirus, che ha colpito sopratutto la zona di Bergamo e la Lombardia. Ogni discorso quindi è stato rimandato alla fine dell’attuale stagione, dato che non si se e quando si tornerà a giocare. Nel frattempo il Milan ha comunicato al suo giocatore l’intenzione di non voler rinnovare il suo contratto e quindi quest’estate sarà libero di spostarsi a parametro zero. Lazio, Roma, Torino e Fiorentina, oltre alla Dea, restano comunque sulle sue tracce. Non è detto che non decidano di tornare o partire alla carica per assicurarsi le prestazioni di Bonaventura.

