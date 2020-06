Notizie Milan – Bonaventura, la Roma fa un passo indietro

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino torna il grande favorito per Jack Bonaventura. Sul calciatore del Milan avevamo riportato nei giorni scorsi del grande interesse della Roma. oggi il quotidiano riporta i passi indietro dei giallorossi nei confronti del calciatore rossonero. Così come l’Atalanta resta in attesa, viste le richieste dell’entourage del giocatore. I granata quindi sembrano avere campo libero, intanto però lo stesso Bonaventura ha dato la sua disponibilità al Milan di prolungare il suo accordo per i prossimi due mesi, con il diavolo. Il numero cinque rossonero quindi chiuderà questa stagione con la squadra di Stefano Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live