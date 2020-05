Notizie Milan – Bonaventura: il Tono non molla, ma l’Atalanta avanza

MILANO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Jack Bonaventura dovrebbe essere ancora in Serie A. Sul centrocampista del Milan, infatti, continuano a lavorare il Torino e l’Atalanta. Fino a qualche giorno fa il club Granata sembrava essere in netto vantaggio, rispetto alla concorrenza. Negli ultimi giorni però la società di Percassi sembra aver rimontato lo svantaggio, nei confronti della rivale. La Dea permetterebbe a Bonaventura di poter giocare in Champions League, visto l’attuale piazzamento in Serie A e inoltre darebbe la possibilità al giocatore di concludere la sua carriera, lì dove è iniziata. Il calciatore è un prodotto del vivaio Atalantino e come testimonia il profilo Instagram del centrocampista, i nerazzurri sono l’unico seguito sui social dal numero cinque rossonero.

