Notizie Milan – Bonaventura, il punto sul suo futuro

MILANO – Come abbiamo ampiamente riportato più volte il futuro di Giacomo Bonaventura sarà lontano dal Milan. Il centrocampista e la squadra rossonera, infatti, a fine stagione dopo 6 anni insieme si separeranno. Sulle tracce del calciatore ci sono diversi club di Serie A: Torino, Atalanta, Lazio, Roma, e poi il Benevento.

Se Roma e Atalanta sembrano aver fatto un passo indietro, il Torino, invece, sembra puntare forte sul numero cinque del Milan. La Lazio per il momento resta immobile, poi c’è il Benevento. La squadra neo promossa in Serie A, vorrebbe, mettere a segno questo colpo di mercato, dopo Loic Remy. Mister Pippo Inzaghi e il direttore sportivo Foggia vogliono allestire una grande squadra per la prossima stagione e Bonaventura rappresenta uno dei tasselli più importanti su quale mettere le mani.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live