Notizie Milan – Bonaventura, i Viola ci pensano e Raiola lo offre alla Roma

MILANO – Non ci sono soltanto Lazio e Napoli sulle tracce di Jack Bonaventura. Il calciatore del Milan ha il contratto in scadenza quest’estate e difficilmente il club meneghino deciderà di prolungare con l’ex Atalanta. Il calciatore, quindi, durante la prossima sessione di mercato, se le cose dovessero restare così potrebbe firmare per un altro club e il Diavolo perderebbe a parametro zero. Ci pesa la Fiorentina, Commisso vuole fare le cose in grande per la prossima stagione dei Viola, ma dovrà fare i conti con Mino Raiola, agente di Bonaventura. Come riporta il Corriere dello Sport, il procuratore avrebbe offerto il giocatore alla Roma, interpellando il direttore sportivo dei giallorossi, Gianluca Petrachi.

