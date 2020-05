Notizie Milan – Bonaventura è sulla strada per Roma

MILANO – Il futuro di Bonaventura sembra aver subito una sterzata. Il centrocampista del Milan, infatti, sembra aver deciso quale maglia indosserà nella prossima stagione, dopo sei anni in rossonero. Il calciatore dovrebbe unirsi alla Roma, in estate, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La decisione è stata frutto dei passi indietro di Torino e Atalanta, che hanno reputato troppo alte le richieste del suo agente, Mino Raiola. Chi invece non sembra essersi spaventato è il club giallorosso, che proposto un accordo biennale da due milioni di euro a stagione, con l’aggiunta di un’opzione per una stagione ulteriore. Un’offerta che è riuscita a fare breccia e portare la Roma, in coma alla lista delle preferenze di Bonaventura.

