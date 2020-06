Notizie Milan – Bonaventura dovrebbe restare fino al termine della stagione

MILANO – Giacomo Bonaventura dovrebbe restare in rossonero fino al termine della stagione. Questa è l’indiscrezione che ha lanciato Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, sulle frequenze dell’emittente satellitare. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno e la dirigenza gli avrebbe chiesto di rimanere per concludere la stagione con il diavolo. Dal canto suo l’ex Atalanta ha dato piena disponibilità alla società meneghina, dopo qualche dubbio iniziale. Nonostante però a questo punto l’allungamento del contratto di due mesi, il futuro di Bonaventura rimane lontano da Milanello. Il calciatore quest’estate si libererà a parametro zero e potrà trasferirsi dove vuole.

