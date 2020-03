Notizie Milan – Bonaventura deluso dalla società per la questione rinnovo

MILANO – Jack Bonaventura e il Milan sembrano destinarsi a dirsi addio, dopo sei anni. L’ex Atalanta, infatti, ha il contratto in scadenza quest’estate ma il club meneghino non ha ancora iniziato a parlare di rinnovo. Una situazione che ha lasciato deluso il calciatore, che non si aspettava un finale simile, la sua intenzione era quella di chiudere la sua carriera in rossonero. Purtroppo il lieto fine non dovrebbe arrivare, a meno di clamorosi e inaspettati sviluppi. La strategia di Elliott è chiara, tetto ingaggi e calciatori giovani in rosa, due condizioni che non “strizzano l’occhio” al centrocampista. Sulle tracce di Bonaventura ci sono diversi club di Serie A: Lazio, Napoli, Fiorentina e il suo agente, Mino Raiola, dovrebbe averlo offerto alla Roma.

