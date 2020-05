Notizie Milan – Bonaventura: contatti continui tra la Roma e Raiola

MILANO – Il possibile arrivo a parametro zero di Jack Bonaventura dal Milan, ha ingolosito diversi club di Serie A, con Torino e Atalanta che sembrano essere le due squadre più interessate al giocatore. Se la Dea ha in mano due carte importanti da porte giocare: la probabile partecipazione alla prossima Champions League e la questione legata “al cuore” dato che Bonaventura è un prodotto del vivaio Atalantino. Il Toro, dal canto suo, ha dimostrato di essere la società più desiderosa di arrivare al centrocampista del Milan.

In questa situazione, comunque, Mino Raiola non ha smesso di sentire altri club. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il procuratore sarebbe in contatto con Petrachi, ds della Roma. Già diversi mesi fa l’agente aveva proposto ai giallorossi Bonaventura e in questi mesi i contatti sarebbero stati continui.

