Notizie Milan – Bonaventura avrebbe accettato il Torino

MIALNO – Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Bonaventura. Il calciatore del Milan è in scadenza di contratto con i rossoneri e il club meneghino non dovrebbe offrirgli il rinnovo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista avrebbe accettato l’offerta del Torino, per la prossima stagione. Nei giorni scorsi erano arrivate notizie sul futuro del giocatore, che lo vedevano al centro di una vera e propria asta, con Lazio, Roma, Fiorentina, Napoli e Atalanta interessate al suo profilo. Dovrebbe averla spuntata il club Granata, che ha deciso di muoversi tempestivamente, riuscendo così a bruciare la folta concorrenza.

