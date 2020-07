Notizie Milan – Bocci: “Rangnick e Pioli insieme? Non credo”

MILANO – Ai microfoni di SkySport24 è intervenuto Alessandro Bocci. Il giornalista del Corriere della Sera ha espresso il suo punto di vista sul Milan e sulla possibilità di una coabitazione tra Ralf Rangnick e Stefano Pioli, in rossonero. Ecco che cosa ha detto:

«Credo che Pioli stia facendo un lavoro straordinario, visti i risultati ottenuti certo non meriterebbe di esser mandato via. Però se ci pensate questo è il calcio, il fatto di aver riacceso una squadra, che con Marco Giampaolo in panchina in panchina si era spenta, non basterà. Una convivenza Rangnick-Pioli? Penso sia impossibile. Il Milan del futuro non contempla, purtroppo Pioli. resto molto curioso, però, di vedere il nuovo progetto, sicuramente per Rangnick non sarà facile, ci sarà poco tempo per fare il mercato, e poi è abituato ad un tipo di calcio totalmente differente dal nostro. sono sincero, non so se il Milan è incosciente o coraggioso, sarà giudicato più avanti, ma ad oggi sono perplesso».

