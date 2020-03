Notizie Milan – Boban ha salutato la squadra e lasciato Milanello

MILANO – Zvonimir Boban ha lasciato Milanello, dopo aver parlato con i giocatori e averli salutati. Dopo la bufera scoppiata ieri a causa del suo licenziamento, questa dovrebbe essere stata l’ultima volta per lui nel centro di allenamento del club meneghino. Insieme a Lui ha lasciato Carnago anche Paolo Maldini, il futuro del direttore tecnico del Diavolo è ancora in bilico. La squadra è stata affidata nelle mani di Massara, che seguirà il gruppo domani sera, nella trasferta di Torino. Dove i rossoneri saranno attesi dalla Juventus di Maurizio Sarri, per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, che verrà disputata allo Stadium.

