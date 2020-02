Notizie Milan – Boban e Maldini vogliono una squadra argentina

NOTIZIE MILAN – Boban e Maldini sono alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione. L’idea dei due ex giocatori è quella di creare una squadra molto argentina, come la nazionalità dei primi due obiettivi. Il primo nome della lista è Matias Zaracho. Il classe ’98 è stato cercato anche durante il mercato invernale ma il Racing Club Avellanda ha preferito rimandare tutto a fine stagione. Per il trequartista (ma all’occorrenza anche esterno d’attacco) la dirigenza rossonera è disposta ad offrire 15 milioni di euro. L’altro nome che piace molto dalle part di Casa Milan è quello di Rodrigo De Paul. L’agente del calciatore dell’Udinese Agustin Jiminez è stato visto più volte nella sede dei rossoneri. Il club friulano chiede 35 milioni per lasciare partire il proprio gioiello.

