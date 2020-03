Notizie Milan – Boadu attira l’interesse anche di un club della Bundesliga

MILANO – Il Milan è sempre molto attento all’esplosione di giovani talenti nei vari campionati europei. I rossoneri stanno da tempo seguendo Boadu, giovane attaccante dell’AZ Alkmaar, squadra olandese, che in questa stagione ha già messo a segno venti reti. Sul calciatore però non si cono soltanto gli del Diavolo, anche il Bayer Leverkusen sembra essere interessato, complice l’ottima vena realizzativa messa in mostra in questa stagione. secondo il sito transfermarkt.it, la valutazione del classe ‘2001 si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, nonostante i suoi 19 anni. Il suo profilo ricorda molto quello di Rafael Leao: una punta veloce in grado di giocare anche sull’esterno.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live